Olanda-Turchia sfida tra interisti dal 1?? Scelte già definite ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)è il terzo quarto di finale di Euro 2024. Diversi dell’Inter in campo, da capire se saranno subito dal primo minuto. ULTIME – Grande partita a Berlino tra, match con fischio d’inizio alle 21. Si tratta del quarto e ultimo quarto di finale di Euro 2024. Nel pomeriggio, il penultimo tra Inghilterra e Svizzera che vedrà in campo il numero uno dell’Inter Yann Sommer. Ma ritornando alla partita tra Orange e turchi, Koeman e Montella dovrebbe mandare in campo tutti e tre i giocatori dell’Inter dal primo minuto: ossia Denzel Dumfries e Stefan de Vrij latoe il capitano Hakan Calhanoglu lato. Questo è al rientro dopo aver saltato l’ottavo di finale contro l’Austria per squalifica.chiudono il tabellone dei quarti: l’Inter fa tris! TRIS – Tris dell’Inter dunque dal primo minuto a meno di sorprese.