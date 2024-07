Nasce il nuovo Ponte Ufficiali sette conferme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) IlBuggianese annuncia i primi giocatori che sono stati riconfermati e che prenderanno parte alla prossima stagione d’Eccelenza. Stagione in cui ci sarà in panchina ilallenatore Federico Vettori, presentato alcune settimane fa dalla società pontigiana. Il primo che giocherà ancora con la maglia biancorossa addosso è il portiere Mattia Rizzato. Dopo l’ottima annata passata a difendere la porta della squadra pontigiana, a suon di parate e di interventi di primo livello, la dirigenza delBuggianese ha deciso di tenerlo con sé e di non farsi scappare un estremo difensore di ottima caratura e di impagabile esperienza. Davanti a lui è stato confermato quasi tutto il blocco difensivo, che bene ha fatto non solo lo scorso anno, ma anche nelle passate stagione.