MotoGP Jorge Martin | Sono già proiettato alla Sprint Race e sarà tosta Bagnaia è velocissimo

(Di sabato 6 luglio 2024) Qualifiche convulse al Sachsenring (Germania), tappa del Mondiale 2024 di. Sul circuito teutonico tanto caldo e molte cadute nel time-attack. Il layout sinistrorso non fa lavorare in maniera ideale le gomme e di conseguenza il rischio dei crash è molto alto. Si deve registrare soprattutto quanto accaduto a Maverick Viñales (settimo al termine), protagonista di un brutto highside in sella l’Aprilia ufficiale. Lo spagnoloha ottenuto il miglior tempo del time-attack in 1:19.423 a precedere le due Aprilia del Trackhouse Racing del portoghese Miguel Oliveira (+0.048) e dello spagnolo Raul Fernandez (+0.220). In quarta posizione Francesco, sulla Ducati Factory, a 0.326 e costretto a rallentare nel suo miglior tentativo a causa delle bandiere gialle per quanto detto su Viñales.