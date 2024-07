Mercati emergenti | ecco perché il contesto macroeconomico è favorevole

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024) La politica monetaria statunitense, l’economia americana e cinese, i conflitti e i rischi geopolitici continuano a dominare ifinanziari. Ma anche gli utili societari e le prospettive aziendali esercitano un’influenza significativa sui prezzi, pur non facendo notizia. L’andamento degli utili continua a sostenere in larga misura le quotazioni azionarie, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in numerosiazionari europei. Via libera dalla Federal Reserve? I dati della banca centrale e quelli sull’inflazione USA hanno inviato messaggi contrastanti, che tuttavia non sembrano aver turbato iazionari globali, spiega il Team Cee and Emerging Markets di Raiffeisen Capital Management. I tagli dei tassi d’interesse sono stati rimandati, in considerazione dei solidi dati su attività economica e mercato del lavoro.