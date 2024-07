Lutto choc in tv | l’attore morto improvvisamente ad appena 30 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024)nella televisione:ad30. Ad annunciare la scomparsa del giovane artista, che risale al 2 luglio scorso, è stato il marito. Secondo le dichiarazioni del partner, il decesso sarebbe da attribuire a un “evento cardiaco inaspettato” che ha costrettoa un ricovero in ospedale durato una settimana. Sempre secondo lui, i medici che hanno tenuto in cura Heslin durante il breve ricovero avrebbero dichiarato di “non avere spiegazioni per la morte dell’uomo”, soprattutto in considerazione della sua giovane età e delle precedenti perfette condizioni di salute che non avevano preparato i suoi familiari e il diretto interessato a quanto è inaspettatamente accaduto. Leggi anche:nella musica, il famoso cantantea casa: la famiglia dà il triste annuncio Tv inad30Addio a Mike Heslin, attore diventato popolare per la partecipazione alla serie tv thriller Operazione Speciale: Lioness, rilasciata nel 2023.