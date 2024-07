LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Sara Curtis cala il pokerissimo d’oro nei 100 stile! 4×200 sl favorita con Ragaini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40: Al via nella seconda semifinale dei 100 dorso Daniele Del Signore, questi i protagonisti: 1 NOR Alexis Emanuel MORK 56.61 2 ISR Aukan GOLDIN 56.40 3 FRA Romeo-Cesar FADDA–SAUVAGEOT 55.69 4 ITA Daniele del SIGNORE 55.14 5 CZE Jakub Jan KRISCHKE 55.27 6 GER Vincent PASSEK 56.22 7 LAT Nikolass DEICMANS 56.59 8 UKR Anton DENYSENKO 56.86 17.38. Terzo posto che fa ben sperare per Davide Lazzari con il tempo di 55?53 (personale migliorato di 6 centesimi). Vince il rumeno Constantinescu con 55?16, secondo l’irlandese Shortt con 55?18 17.36: Al via la prima semifinale dei 100 dorso uomini con in vasca Davide Lazzari. Questi i protagonisti: 1 POL Olivier URBANIAK 56.76 2 LTU Mykolas TUSKENIS 56.43 3 ITA Davide LAZZARI 56.