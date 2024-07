Il decennio perduto del Pivot to Asia Parlano Fontaine e Blackwill

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) L’idea secondo cui gli Stati Uniti non dovrebbero aiutare l’Ucraina perché Taiwan è più importante “non ha molto senso, data l’interrelazione tra ciò che accade in Europa e in”, dice Richard, amministratore delegato del Center for a New American Security, think tank di Washington. Formiche.net ha intervistato lui e Robert, ex ambasciatore statunitense in India e oggi senior fellow al Council on Foreign Relations, in occasione dell’uscita del libro scritto a quattro mani dal titolo “Lost Decade” (Oxford University Press), pubblicato 13 anni dopo il “to” dell’amministrazione di Barack Obama. Il titolo riassume il loro pensiero: gli Stati Uniti hanno perso un. La strategia è forte e giusta ma i successi sono pochi e l’approccio troppo poco più coerente alla regione, sostengono.