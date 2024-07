Il Corvo | un nuovo poster dal remake con Bill Skarsgard

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 6 luglio 2024) Manca ancora molto all’esordio in sala deldi Il, ma dalla rete continuano a fare la loro comparsa nuovi. Accompagnato da un’accoglienza non esattamente calorosa da una parte degli addetti ai lavori, ilcon protagonista(su Prime Video con Boy Kills World) ha ancora due mesi scarsi per cercare di convincere lo zoccolo duro dei fan dell’originale film di Alex Proyas. A tal proposito, untrailer potrebbe venire in aiuto, e dare la giusta spinta in vista del 23 agosto, slot estivo che solitamente offre ottime buone prospettive al botteghino. Il film è stato diretto da Rupert Sanders. Oltre anel ruolo iconico di Eric Draven, il cast del reboot di Il(al momento noto come The Crow) spiccano anche i volti di Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.