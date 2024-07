I problemi del carcere di Vigevano sovraffollato e in parte inagibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Pavia), 6 luglio 2024 – Ildei Piccolini a, che da oggi ospita Alessia Pifferi, è uno dei tanti istituti penitenziari che deve fare i conti con il sovraffollamento: a fronte di 242 posti regolamentari ospita 343 detenuti, 84 dei quali sono donne. Secondo l'ultimo rapporto di Antigone, l'edificio presenta condizioni strutturali problematiche. "Le celle sono piccole (ognuna a due posti) – è stato rilevato – e mancano spazi, aree e locali per svolgere attività di gruppo. All'esterno vi sono spazi verdi abbastanza grandi, alcuni in via di sistemazione per essere utilizzati. In generale l'istituto - continua il rapporto - presenta consistentidi infiltrazioni d'acqua con muri spesso scrostatati e alcune aree inagibili (come, per esempio, una grossa sala comune nella sezione femminile)".