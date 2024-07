Ecco i nuovi giochi nel giardino della scuola Papa Giovanni XXIII

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Passo giapponese, rete sospesa, trave, sentiero e sentiero di tronchi. Sono i, tutti in legno, installati dall’ amministrazione comunale neldell’infanzianel quartiere Violina, in via Irma Bandiera. Percorsi adatti a bimbe e bimbi dai 3 anni in su e utilizzabili da un massimo di 26 persone in contemporanea e pensati per sviluppare le competenze psicomotorie dei piccoli. "Continuiamo a investire sulle strutture scolastiche e sullo sviluppo psico-fisico di bambini e bambine – commentano gli assessori ai Lavori pubblici e Politiche educative Alessandro Uguccioni e Federico Vaccarini – Questivanno ad implementare le possibilità di crescita offerte dalle pratiche educative legate all’outdoor".