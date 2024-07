Castel Focognano i Centri Estivi rivolti ai bambini dai 3 agli 11 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Arezzo, 6 luglio 2024 – Nel comune disi stanno svolgendo iaidai 311residenti nel comune o non residenti iscritti alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria di Rassina che l'Amministrazione diha organizzato presso i locali e il giardino della Scuola dell’Infanzia di Rassina. Il centro estivo attivo nelle settimane: 01-05 luglio e 08-12 luglio con orario 8-17 con possibilità di iscrizione ad un solo turno o a entrambi, viene realizzato da personale esperto e qualificato con competenze in ambito educativo dalla Cooperativa “L’Albero e la Rua”. La proposta educativa di quest’anno ruota intorno al tema: L’ALTRO SONO IO attraverso la proposta di letture e giochi cooperativi finalizzati allo sviluppo della consapevolezza del sé, al riconoscimento delle differenze che ci caratterizzano, al valore dell’incontro Io-Tu per promuovere relazioni volte alla cooperazione.