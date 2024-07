Capezzone | il Labour vince con il turno unico che la sinistra italiana non vuole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Premessa improntata a una doverosa trasparenza verso i lettori: personalmente, sono da sempre un ardente ammiratore del meccanismo elettorale britannico. Per i patiti delle tecnicalità, si chiama sistema uninominale maggioritario a. Per noi comuni mortali, è un marchingegno semplicissimo in cui basta un voto in più perre. In parole povere, il territorio del Regno Unito è diviso in collegi molto piccoli, nei quali naturalmente è assicurato un rapporto diretto tra candidati ed elettori (guai a farsi paracadutare in luoghi dove non si sia già straconosciuti). Ci si può candidare in un solo collegio, senza reti di protezione. E, in quel collegio, il seggio va al candidato che arriva primo. Quali sono gli effetti del sistema? C'è una potente semplificazione del quadro politico: altro che 40 partiti, al massimo sono due -tre, in qualche caso quattro.