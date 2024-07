Wimbledon 2024 Musetti e Fognini in campo | gli orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Londra, 5 luglio– Prosegue il percorso degli italiani a. Nella giornata di venerdì due successi azzurri ad opera di Jasmine Paolini contro la Andreescu e di Jannik Sinner contro Kecmanovic, ma sabato toccherà a. La Paolini ha prevalso in due set 7-6 6-1, mentre Jannik ha demolito Kecmanovic in tre set per 6-1 6-4 6-2. La pattuglia italica va avanti e Sinner è tra i candidati alla vittoria finale, ma ora ci sarà uno tra Shelton o Shapovalov. Sarà comunque una partita difficile. Questo il commento del numero uno al mondo dopo la vittoria su Kecmanovic: “Sono molto felice della mia prestazione – le sue parole – Sono soddisfatto di avere trovato feeling con la palla, ma è stata comunque una giornata impegnativa e sono contento di aver finito in fretta per poter recuperare per il prossimo turno.