Vigor il ritorno di D’Errico | Era solo un arrivederci

(Di venerdì 5 luglio 2024) Eraun. Nulla di definitivo, una storia lunga 8 anni non si può interrompere così bruscamente, a campionato in corso, ed infatti, a distanza di pochi mesi arriva il grande: Gianfrancoè di nuovo un giocatore dellacome sottolinea il club attraverso una nota: "Lo avevamo detto, tempo fa, che si trattava di un semplice. Ed eccoci qui: Gianfrancois back, bentornato a casa". Nella sua lunga esperienzaina il fantasista italo argentino ha contribuito alla conquista di 2 promozioni: dalla Promozione all’Eccellenza e dal massimo campionato regionale alla Serie D. In quest’ultima ha messo a referto ben 19 gol che lo hanno decretato capocannoniere del girone. Un’annata straordinaria che gli è valsa anche il titolo di "Sportivo dell’Anno" di Senigallia nel 2022.