Trentino Music Arena | dall’11 al 13 luglio torna il Trentino Love Festival

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non poteva partire sotto i migliori auspici la seconda edizione del “Fest Charity Event”, ilin programmaal 13alla, che va ad individuare, e a sostenere annualmente, progetti di beneficenza, di aiuto e solidarietà. Sono arrivati anche i ringraziamenti del commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna, Francesco Figliuolo che, in una lettera indirizzata al Centro per i Servizi Culturali Santa Chiara, scrive: “Il vostro contributo al fianco delle Istituzioni rappresenta un gesto di grande solidarietà verso chi necessità di ogni forma di conforto per alleviare le sofferenze causate da questa calamità”. Lo scorso anno, infatti, la raccolta benefica delFest contribuì al sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna, gravemente colpita da un’alluvione.