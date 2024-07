Tinder cambia tutto | ecco la guida al nuovo ‘dating inclusivo’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) In un mondo dove l’identità di genere e la sessualità diventano sempre più fluide e complesse,si pone come sempre all’avanguardia Il mondo è in continua evoluzione e anche le identità di genere e la sessualità diventano sempre più fluide e complesse.da questo punto di vista è stata un app che si è sempre dimostrata attenta a promuovere un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i suoi utenti. La recente collaborazione con Diversity Lab segna un passo importante verso la creazione di uno spazio di incontri online dove rispetto e autenticità sono i pilastri fondamentali.-Ansa- Notizie.comLa ricerca “Future of Dating Report” ha rivelato dati sorprendenti riguardanti la comunità LGBT+: oltre la metà dei giovani tra i 18 e i 25 anni ha scelto di fare coming out attraverso un’app di incontri prima ancora di parlarne con amici e familiari.