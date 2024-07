Terminator-Sinner Kecmanovic travolto | il colpo che fa impazzire Wimbledon | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ventuno minuti per vincere il primo set. Basterebbe questo per inquadrare il dominio di Jannikcontro il serbo Miomir, spazzato poi via tre set a zero (6-1 6-4 6-2) in poco più di un'ora e mezza. L'azzurro numero 1 al mondo approda così alla seconda settimana die agli ottavi attende uno tra Denis Shapovalov e Ben Shelton. Risultato mai in discussione per Jannik, che ha trasformato l'incontro in un monologo sin dalle prime battute. Il copione è stato totalmente diverso dal match con Berrettini:è stato superiore sotto ogni punto di vista, dal servizio (una sola palla break offerta nell'ultimo game e annullata con un dritto incrociato chirurgico) allo scambio da fondo. Il n. 1 al mondo raggiunge così gli ottavi dei Championships per il terzo anno di fila.