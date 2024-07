Tempesta d' amore anticipazioni italiane | Valentina si dichiara a Michael

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Svolta in arrivo perSaalfeld, come rivelano ledid'. La ragazza, infatti, finalmente troverà il coraggio di confessare aNiederbühl i sentimenti che prova per lui, ma la reazione del medico sarà del tutto inaspettata. Ricordiamo cheè tornata al Fürstenhof improvvisamente e ha raccontato a Robert e a Werner di aver rotto con il fidanzato Fabien, il figlio di. La Saalfeld è apparsa disperata e solo l'inizio di un tirocinio in ospedale accanto a Niederbühl le ha fatto ritrovare il sorriso. Tuttavia,, frequentando assiduamente il medico, ha iniziato a provare dei forti sentimenti per lui e le cose sono precipitate quando i due hanno anche cominciato a ristrutturare insieme una casetta sul lago, trascorrendo molto tempo insieme.