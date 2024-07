Solo lavoro! ma Spalletti è in vacanza | gaffe a fine intervista la telecamera resta accesa | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo l’eliminazione da Euro 2024 per mano della Svizzera, debacle che ha causato forti polemiche e successivamente alla quale sono state fatte parecchie valutazioni sul suo futuro, il CTha tracciato la via.to ai microfoni di CalcioWeb, l’ex tecnico del Napoli ha sottolineato come si debba ripartire dai calciatori, dal sacrificio e dalla loro disponibilità. “!” è lo slogan espresso dal CT. Peccato che sia il primo a essere già in. Dopo Euro 2024,non ha perso tempo. A, il CT della Nazionale ha finito di sorseggiare il suo cocktail per poi tuffarsi a bordo piscina: sarà stato un tuffo per schiarsi le idee o un altro buco nell’acqua? È l’ultimo simpatico contributo del comico Pasquale Caprì, versione alternativa di Luciano, che ha seguito insieme a CalcioWeb Euro 2024 interpretando pensieri, parole e azioni del CT come non lo avete mai visto! L'articolo “!”, maè in, laCalcioWeb.