Se i diritti sono per censo diventano privilegi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lunedì la figlia del presidente del Camerun, Brenda Biya, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui bacia la modella brasiliana Layyons Valença, con la didascalia: “PS:pazza di te e voglio che il mondo lo sappia”. Il post non esplicita il suo orientamento sessuale ma Biya ha poi ripubblicato nelle sue storie di Instagram diversi articoli che descrivono la foto come un coming out. C’è un piccolo particolare: in Camerun l’omosessualità è illegale dal 1972 e dal 2016 una legge prevede fino a 5 anni di carcere. La figlia del presidente del Camerun, Brenda Biya, ha pubblicato una foto in cui bacia la modella brasiliana Layyons Valença Il padre di Biya, Paul, è presidente del Camerun dal 1982. Il gesto di Brenda Biya è stato ovviamente accolto come un segnale incoraggiante dalla comunità Lgbtq camerunense.