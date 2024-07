Sciopero treni in Emilia-Romagna 6 e 7 luglio | le fasce orarie e i servizi garantiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bologna, 52024 – Un weekend di possibili disagi anche inper chi viaggerà in treno. Dalle ore 21 di sabato 6alle 21 di domenica 7, è stato infatti indetto unonazionale del personale del Gruppo Fs,talia,talia Tper e Trenord. Ipotranno quindi subire cancellazioni o variazioni, con modifiche alo che potrebbero verificarsi sia prima dell'inizio che dopo la sua conclusione. Per controllare la situazione in tempo reale legata allo stato del proprio treno è consigliabile utilizzare questo sito. Rimborsi I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio per evitare disagi, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione difino all'ora di partenza del treno prenotato (per iIntercity e Frecce) e fino alle ore 24 del giorno precedente alloper iregionali.