Rugby Quesada | Potevamo vincere anche giocando male Mancata energia mentale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una sconfitta per 33-25 ad Apia, con gli azzurri che si sono fatti rimontare dal 25-15. Un ko che fa, per come è arrivato, come ammetteGonzalo, che sa che non è stata una grande prestazione degli azzurri, ma che si poteva comunque. “Abbiamo subito fisicamente le Samoa. Abbiamo fatto a tratti la partita che volevamo fare, soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto occasione di segnare mete in situazioni non facili, con il pallone molto umido” – le parole diin conferenza stampa -. “Sappiamo l’che loro mettono nella partita, non ci hanno sicuramente sorpreso. Sono stati dominanti nei contatti nel secondo tempo, poi noi abbiamo avuto troppi problemi in touche, perso tanti palloni, ma nonostante ciòcosì”.