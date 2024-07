Reali ct della nazionale Fisb

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Consiglio Direttivo,dei giorni scorsi, ha provveduto alla nomina del faentino Mauriziocome nuovo Commissario Tecnico. Mauriziosi aggiunge ai commissari tecnici Flavio Cocci, Ivan Fiandrino, Fabrizio Lano e Francesco Falciano. In passato avevano ricoperto tale importante ruolo altri due alfieri faentini Francesco Gorini e Cristian Bandini.vanta tre scudetti tricolori nella categoria del singolo ottenuti negli anni 1998/2000 e 2001 e ben 8 vittorie, record, di successi sempre nel singolo per il Borgo Durbecco nel torneo degli alfieri bandieranti del Palio del Niballo. Di recente ha svolto il ruolo di allenatore per il Rione Giallo collaborazione che si è interrotta ad inizio anno. g.g. .