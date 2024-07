Pnrr 75% dei fondi ancora non spesi | tutti gli sprechi e progetti bloccati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Associazione nazionale dei comuni ha fatto emergere alcuni dati sulla spesa deidelche al momento le istituzioni italiane sono riuscite ad attuare. Si tratta di meno di 50 miliardi di euro, il 25% di quelli elargiti dall’Ue. Un problema serio, dato che se inon saranno completati entro meno di due anni, iandranno restituiti all’Ue. Tra gli enti più efficienti ci sono proprio i comuni. La spesa dei municipi per le opere legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza supera la media nazionale. Il resto deiè però quasi interamente legato a crediti d’imposta automatici per le aziende o per i bonus edilizi. Arrancanole grandi opere pubbliche. La spesa delva a rilento: meno di 20 miliardi dalle istituzioni Gli ultimi dati suideleffettivamentedalle istituzioni italiane a cui sono stati assegnati rivelano una situazione critica.