Perché leggere Sicurezza nazionale? Rispondono Violante Orsina e Maggioni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024). Poteri, conflitti, informazioni”, curato da Aronne Strozzi e pubblicato dalla Luiss University Press? Secondo Luciano, presidente della Fondazione Leonardo,è un volume fondamentale per comprare il contesto attuale, in un momento in cui, “in pochi anni, siamo passati dall’egemonia costruita sul mercato all’egemonia costruita sul controllo dei territori”. Lo dimostrano l’invasione russa dell’Ucraina, la situazione a Gaza, quella in Transnistria ma anche l’allargamento di Nato e Unione europea, ha spiegato l’ex presidente della Camera che nella sua carriera ha lavorato con i servizi d’intelligence da magistrato prima e da politico poi. Il libro è stato presentato ieri al Centro Studi Americani, presieduto dall’autore della prefazione (che si puòqui), il prefetto Gianni De Gennaro.