Parla Annamaria Bernardini de Pace la legale dei vip | Non tutti pagano E lei fa i nomi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024)de, ladei vip: “Nondespecializzata nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori, nota per aver difeso diversi personaggi famosi, ha rivelato che alcuni di questi non l’hanno mai pagata. Intervistata da Gente, la donna ha rivelato che neanche avrebbe voluto fare l’avvocato ma bensì fare figli, cosa che in un certo senso ha fatto anche sul lavoro: “Da quando ho iniziato a lavorare ho formato almeno 400 ragazzi, adesso in studio ne ho 26, per me sonofigli”. Di recente, l’avvocata ha raccontato anche di aver subito delle minacce: “Mi sono occupata del problema della disforia di genere dell’ospedale Careggi di FIrenze e da allora ricevo telefonate minatorie.