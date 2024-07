Okoli ceduto al Leicester | l’Atalanta incassa 15 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bergamo, 5 luglio 2024 – Colpo, stavolta in uscita, perche sta per chiudere la cessione alper 15di Caleb. Il 23enne centrale vicentino di origine nigeriana, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e campione d’Italia con la Primavera nel 2019, sta per essere venduto alle “Blu Foxes” dove gioca peraltro anche un altro ex atalantino, il belga Timothy Castagne,nel 2020 ai britannici. Operazione importante perché i 15ricavati da questa cessione vanno di fatto a coprire sia l’acquisto di Ben Godfrey dall’Everton che il prestito oneroso annuale di Niccolò Zaniolo, quest’ultimo arrivato ieri a Bergamo. Classe 2000,dopo la trafila nel settore giovanile atalantino ha poi trascorso due stagioni in prestito in serie B alla Spal e alla Cremonese, con cui ha conquistato la promozione in serie A.