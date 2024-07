Oggi le firme di Nikolaou al Palermo e di Soleri e Aurelio al Club bianco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Spezia Si allontana il portiere Devis Vasquez, per il quale Eduardo Macia e Stefano Melissano avevano trovato un accordo con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo in riva al Golfo. Purtroppo, il forte estremo difensore colombiano, in assoluto tra i migliori la scorsa stagione nell’Ascoli, ha scelto il Torino che sul piatto ha messo un ingaggio più importante e la possibilità di giocarsi il posto da titolare in Serie A. Impossibile per uncadetto, in queste condizioni, competere. I due dirigenti aquilotti non si sono, comunque, fatti cogliere impreparati dal "no grazie" di Vasquez e hanno già pronta una soluzione B, tenuta in frigo e ora tornata in auge. Tra l’altro, restando in tema di portieri, la Roma si è fatta avanti con lo Spezia per il promettente Francesco Plaia, classe 2006, già nel giro della Nazionale Under 17, contrattualizzato con ilfino a giugno 2025.