Nota a margine intorno a Italia – Brasile del 5 luglio 1982

(Di venerdì 5 luglio 2024)del 5La partitadel 5è daglini sufficientementenelle linee essenziali. Contrariamente a quanto sostenuto da tutti, quel grandenon era imbattibile. Bearzot aveva intuito perfettamente i suoi punti deboli degli avversari. Comprese che i sudamericani erano molto abili a mascherare le loro lacune, con un gioco elegante, ritmato, quasi danzato. La loro forza era nel centrocampo, che, attaccando in coro, però, esponeva la retroguardia, perché il solo Cerezo proteggeva la difesa. Lo snodo era la boa d’attacco, Serginho, che con la sua stazza fisica (utile per smontare le tradizionalmente munite difese europee – ed è per questo che Santana lo preferiva ad altri giocatori forse più tecnici) si metteva al servizio dei fantasisti come sponda per concludere in area avversaria.