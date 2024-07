Lo Strega è donna Madri e figlie femminicidi anime fragili | trionfa Di Pietrantonio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bertuccioli Tre donne e tre uomini in questo 78° Premio: finale adrenalinico – tra storie femminili di sensi di colpa di, e antichi; thriller “filosofici“ ambientati nella provincia retriva; la straziante agonia della perdita del padre narrata da un figlio – per il libro dell’anno. Certo fin dalla vigilia una favorita c’era, ed era proprio lei, la vincitrice: Donatella Diche con L’età fragile (Einaudi) ha ottenuto 189 voti. Secondo Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo), 143 voti, terza Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio), con 138 preferenze. Più indietro a completare non la classica cinquina dei finalisti ma una sestina (perché in base al regolamento ci deve essere tra i finalisti anche un editore medio o piccolo): al quarto posto Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori), 83 voti; quinto Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli), 66 voti; sesto il recuperato Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (minimum fax) con 25 noti.