L’Italbasket cade contro Porto Rico | ora per Parigi 2024 serve un miracolo Cosa non ha funzionato?

(Di venerdì 5 luglio 2024) Spalle al muro.perde 80-69davanti a oltre 12mila tifosi: una sconfitta che complica ulteriormente il cammino degli azzurri e che mette a nudo le difficoltà e i limiti della squadra allenata da coach Pozzecco. Se la straripante vittoria sul Bahrain (114-53) aveva dato entusiasmo e fiducia, la partitailcondanna l’Italia ad affrontare la Lituania già in semifinale. Un’ipotesi che non era stata nemmeno presa in considerazione. Poca intensità difensiva (e atteggiamento per certi versi remissivo), disattenzioni e tanto campo aperto lasciato agli avversari. Complici anche le rotazioni limitate di Pozzecco,ora non può più sbagliare. Tra meno di 48 ore si torna in campo. Poca intensità e confusione difensiva: Alvarado fa il fenomenoLucidità tecnica insufficiente, sin dai primi possessi.