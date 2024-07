L’inflazione frena la moda Fatturato in calo del 47%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Anche l’altasoffre, ne sanno qualcosa Como dove le aziende del Distretto Tessile si sono praticamente rassegnate a un 2024 con il segno meno. "A soffrire di più sono gli operatori che si collocano in una fascia media di mercato e che non sono inseriti nella filiera del lusso – afferma Ilaria Sangalli, Senior Economist presso il Research Department di Intesa Sanpaolo – Bisognerà attendere il 2025 per vedere intensificarsi la ripresa dei consumi a livello europeo". Ilstimato entro fine anno è del 4,7%, ma già a partire dal secondo semestre è attesa una ripresa del mercato, comunque condizionata dalla scelta della Bce di tagliare in tassi. In questo contesto il Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, che raggruppa più di 160 aziende, il cuore della filiera tessile comasca, attive non solo nel serico per abbigliamento, ma anche nel tessile-tecnico, rilancia sulla formazione.