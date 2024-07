Inter e Milan che trappole Inzaghi riparte dal Genoa Esame Toro per Fonseca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cinque giorni dopo l’eurofiguraccia, il calcio italiano volta pagina e cerca di guardare avanti. Ieri è stato svelato il calendario della serie A e si è alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2024-2025. Trentotto giornate disposte in modo asimmetrico (il girone d’andata sarà diverso da quello di ritorno che terminerà il 25 maggio, con la novità di giocare in contemporanea le gare delle ultime due giornate), un solo turno infrasettimanale e quattro soste per le nazionali in una stagione ancor più stressante perché con le varie coppenazionali (mondiale per club nell’estate 2025 incluso, anche se sull’evento pende un ricorso delle leghe europee) gli impegni per tutti si moltiplicheranno e si scenderà in campo anche durante le feste natalizie.