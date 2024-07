Il sindaco Carovani | Nei prossimi giorni avremo l’incontro con Autostrade

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024) CALENZANO – “Neiun confronto consulla programmazione degli interventi nel tratto di Calenzano: è necessario per l’amministrazione comunale fare un punto con la società per condividere il programma dei lavori e le cantierizzazioni che hanno ricadute sul nostro territorio, anche in termini di viabilità locale e sicurezza, in modo da poterle mitigare”. Così ilGiuseppeche, appena insediato, ha chiesto un incontro alla direzione del quarto tronco disugli interventi in corso e da realizzare nel tratto che riguarda il territorio calenzanese. “Sappiamo – continua– che le chiusure autostradali sono motivate dall’esecuzione dei lavori sul vecchio tracciato, ma questo porta inevitabilmente riflessi sulla viabilità locale, in particolare sulla Sp8 e sugli abitati delle frazioni calenzanesi a nord, pertanto sono convinto che sia utile una condivisione per attenuare i disagi”.