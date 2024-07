Hermoso trattativa difficile per l’Inter Il motivo principale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Marioè svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Atletico Madrid, diversi club sono interessati. Tra questi c’è, che però reputa la. SOSTITUTO –è entrata di prepotenza sul mercato in seguito all’infortunio di Tajon Buchanan. Il canadese si è rotto la tibia, Simone Inzaghi lo ha utilizzato come esterno sinistro nel corso dell’ultima stagione perciò la dirigenza sta cercando un giocatore su quella fascia. Buchanan rimarrà fuori dai 4 ai 5 mesi, il sostituto dovrà essere di livello perché avrà compiti importanti. Da ieri si parla di Alessandro Buongiorno, ma non è il primo profilo che risolverebbe la situazione. L’altro nome è quello di Mario, perché èper? La risposta DIFFICOLTÀ –ha giocato negli ultimi 4 anni all’Atletico Madrid, il suo contratto è scaduto proprio il 30 giugno 2024 e non è stato rinnovato.