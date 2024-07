Europei calcio 2024 oggi in tv | orari calendario 5 luglio streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)venerdì 5si giocano due partite valide per i quarti di finale deglidi. Si entra nel vivo della fase a eliminazione diretta di questa rassegna continentale e si va a caccia delle prime semifinaliste in Germania, dove andranno in scena due incontri ad altissima tensione tra alcune grandi favorite della vigilia. Il programma sarà aperto alle ore 18.00 da Spagna-Germania: le Furie Rosse chiedono strada ai padroni di casa, che di fronte al proprio pubblico cercheranno il grande colpaccio. Alle ore 21.00 spazio a Portogallo-Francia: i Galletti partiranno con i favori del pronostico, ma i lusitani hanno i mezzi per fare lo sgambetto. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edelle partite di(venerdì 5) aglidi