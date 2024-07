Curare con il cuore L’ospedale più grande della ’Perla d’Africa’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Uganda non ha sbocchi sul mare ed è attraversata dall’Equatore. Soprannominato “Perla d’Africa” per le sue bellezze naturali e la biodiversità che custodisce, il Paese, nonostante la crescita dell’economia negli ultimi anni, è ancora afflitto da forti disparità sociali forti e una estrema povertà. In questo contesto ’Sull’orlo del mondo’, per dirla con le parole del cantautore milanese Niccolò Agliardi, opera la Fondazione Corti, una realtà nata nel 1993 a Milano su iniziativa di Piero Corti e Lucille Teasdale per sostenere il St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu (ospedale non profit fondato nel 1959 dai missionari comboniani nel Nord dell’Uganda). I coniugi, medici a cui fu affidata la gestione delfin dal 1961, dedicarono la propria vita a far crescere il Lacor e formare il personale ugandese che li avrebbe sostituiti.