Copa America Venezuela-Canada | probabili formazioni orari e dove vederla

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arlington (Stati Uniti), 5 luglio 2024 – Saranno ilo ila sfidare l’Argentina nella prima semifinale della2024. La selezione nordna e la “Vinotinto” si affronteranno, infatti, questa notte alle ore 3 italiane (match in diretta su Sportitalia e Mola Tv) nel secondo quarto di finale in programma all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Ilè senza dubbio una delle maggiori sorprese della competizione fino a questo momento, perché all’esordio assoluto è riuscita ad entrare tra le prime otto chiudendo al secondo posto dietro all’Argentina il girone A. La formazione guidata dal CT Jesse Marsch non ha però alcuna intenzione di fermarsi: “Sono felice di essere qui, per le persone con cui lavoro – ha spiegato ai media il CT dei canadesi –, i giocatori, per le cose che siamo consci di poter fare insieme, e per il supporto che riceviamo da tutto il Paese”.