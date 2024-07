Calcio Federico Giunti è il nuovo direttore tecnico della Lube Academy Treia | Un progetto unico

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oggi la presentazione al Teatro Comunale di: c’erano anche il presidente del Chiesanuova Bonvecchi e il sindaco Capponi, 5 luglio 2024 –è il. L’ex calciatore di Perugia, Milan, Brescia e Bologna, nonché ex allenatore di Maceratese e Milan Primavera, è stato scelto dall’azienda cuciniera per coordinare l’attività delsettore giovanilecittà di. “Qui ho trovato qualcosa che non ho visto da altre parti – ha dichiarato l’ex centrocampista umbro -: ho accettato l’incarico perché penso di poter dar il mio valore aggiunto al. Chiedo pazienza a tutte le componenti: dateci fiducia”. Alla conferenza stampa di presentazione di oggi venerdì 5 luglio al Teatro Comunale treiese, inoltre, questa volta c’erano anche il presidente del Chiesanuova Luciano Bonvecchi e il sindaco diFranco Capponi, accompagnato dal vice David Buschittari.