Bimbo non vaccinato si ammala e finisce in ospedale | botta e risposta tra Burioni e papà novax

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una controversia accesa ha infiammato i social, mettendo di fronte due personalità diametralmente opposte: il noto virologo Robertoe Thomas Ghidotti, padre di Nicola, un bambino di soli 4 anni attualmente ricoverato in terapia sub-intensiva a causa di complicazioni legate alla varicella. Leggi anche: Orrore nell’Avellinese, nonno violenta le nipotine: la mamma era d’accordo Le condizioni del piccolo Nicola Nicola non era statocontro la varicella, a causa delle convinzioni di suo padre, Thomas, definito un “free-vax” per la sua opposizione ai vaccini, attribuendo l’encefalopatia del figlio alla vaccinazione esavalente ricevuta nei primi mesi di vita. Questa posizione ha reso Ghidotti un attivista contro le vaccinazioni, nonostante le raccomandazioni mediche.