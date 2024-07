Basket l’Italia U17 domina Portorico e va in semifinale ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è appena conclusa a Istanbul la sfida traUnder 17 e i pari età del, match valido come quarto di finale deidi categoria che si stanno svolgendo in Turchia. Azzurri che sono arrivati all’appuntamento dopo la vittoria in rimonta, e ai supplementari, contro l’Australia. Italia che ha alternato del grana lunghi passaggi a vuoto fino a qui nel torneo, vediamo come è andata oggi. Avvio molto equilibrato, con la difesa azzurra che nega adi costruire gioco, ma dall’altra parte qualche tiro di troppo sbagliato impedisce aldi allungare. Il primo break è azzurro, che va avanti 10-6, ma un controparziale degli avversari riporta il match in totale equilibrio. Italia che come nei match precedenti è troppo fallosa e va presto in bonus.