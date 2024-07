Alessandro Buongiorno dice sì al Napoli | l’Inter rimane a mani vuote

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiha provato fino all’ultimo a inserirsi nella corsa per, ma alla fine il difensore del Torino ha scelto di accettare l’offerta del. La notizia, confermata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è arrivata al termine di un incontro decisivo tra Giovanni Manna, dirigente del, e Giuseppe Riso, agente del giocatore. Nonostanteesse concreto del, che aveva sondato il terreno per il difensore nelle ultime ore,ha optato per trasferirsi alla squadra partenopea., che era alla ricerca di rinforzi per la propria difesa, ha dovuto fare i conti con la necessità di cedere un giocatore prima di poter formalizzare un’offerta concreta. Questo ostacolo ha rallentato le trattative, concedendo alil tempo necessario per chiudere l’accordo.