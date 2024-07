Alcaraz soffre rischia poi batte Tiafoe in cinque set e va agli ottavi di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024) Carlosriesce are Francesinset (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2), approdando quindidi finale acon sofferenza, battutoinset Sul Centre Court, il tennista spagnolo ha sofferto e ha avuto momenti di blackout, ma alla fine è riuscito a spuntarla. L’americano si è trovato in vantaggio, ma poi rimontato dal numero 3 al mondo, ancora una volta quasi imbattibile al quinto set. Ora attende il match tra Humbert e Nakashima per scoprire chi sarà il suo avversario. Le sue dichiarazioni a fine partita: «È sempre difficile giocare contro Frances, è un giocatore talentuoso, lui merita di lottare per grandi titoli e di essere ai vertici del ranking. È stato complicato oggi adattare il mio gioco e trovare delle soluzioni, ma sono contento di esserci riuscito alla fine.