Ai liberaldemocratici serve un solo leader che unisca e non divida

(Di venerdì 5 luglio 2024) ìAl direttore - Ma perché si meraviglia tanto delle “giravolte” della Meloni come quelle su Ita e Tim? La Meloni fa giustamente gli interessi dell’Italia e non di Fratelli d’Italia. E’ capo di governo e non capo di un partito. Si prepara a soppiantare il lepenismo in Europa! Non dobbiamo forse gioire per questo? Cordialità.Nicola Carretti Ma certo: ci si meraviglia, tanto, e si gioisce, molto. What else? Al direttore - Si ridiscute della costruzione di un Terzo polo liberaldemocratico, come fatto, con un intervento sul Foglio, da Costa e Marattin. Non torno sui danni compiuti dalla scelta, contro la proposta di +Europa, di dividere in modo autolesionistico i partiti italiani che si riconoscono in Renew Europe alle elezioni europee proporzionali.