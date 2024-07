Vasco Rossi a Zocca dopo il tour 2024 | dove incontrarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Modena), 4 lugliotorna a casa, meritato riposo per il Komandantele fatiche del. Un successo, serataserata: 7 concerti a Milano, 4 a Bari e due anteprime a Bibione. Ieri seraè arrivato nella suac’erano già la moglie, il figlio e mamma Novella ad attenderlo. Un po’ di riposo, passeggiate nei boschi senza rinunciare alla solita capatina al BiBap, il bar diè cresciuto, per una partita a carte con gli amici. L'abitazione di(nel riquadro) a, in provincia di Modena Già ieri mattina asi percepiva che l’arrivo disarebbe stato imminente. Come sempre, terminati i suoilive saliva per una vacanza al suo paesello. Nel tardo pomeriggio il Komandante è arrivato alla sua casa zocchese.