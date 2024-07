Un complimento ed esplode la lite Spunta un coltello un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Undi troppo e poi giù botte. Paura l’altra notte a Torrette di Fano dove due uomini se le sono date di santa ragione per una donna, che ha assistito atterrita alla scena. Ad avere la peggio un 54enne fanese che è finito in Rianimazione all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Per questo l’altro, un 42enne fanese di origine lucana, è stato arrestato in flagranza per lesioni aggravate dalla crudeltà, ovvero il tentato omicidio. Era da poco passata l’una di notte quando il 42enne (che ora si trova agli arresti domiciliari a Fano, in attesa della convalida) è stato colpito maldestramente dal 54enne con cui aveva iniziato ad alzare i toni della voce, tra una bevuta e l’altra. Il secondo, infatti, aveva appena fatto degli apprezzamenti non graditi, alla donna che era in compagnia del più giovane.