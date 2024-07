Uccide fratello a coltellate lo decapita e getta la testa dal balcone | scena horror nel beneventano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Pannarano, in provincia di Benevento, nella serata di ieri, mercoledì 3 luglio 2024. Un uomo di 59 anni ha brutalmente ucciso suodi 65 anni andolo successivamente e lanciando ladaldi casa. Dopo l’orribile atto, l’uomo ha chiamato i carabinieri e si è consegnato senza opporre resistenza. Dopo lazione si è consegnato L’omicidio si è verificato nella casa di famiglia situata in via Piano a Pannarano, dove i due fratelli vivevano insieme. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il delitto è avvenuto nella tarda serata, con l’aggressore che ha contattato immediatamente le forze dell’ordine per denunciare il crimine appena commesso.