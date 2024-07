Tumori | colon retto proteina operaia bersaglio contro resistenza a chemio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Una' che si chiama Smyd3, complice del cancro perché fiancheggia le cellule malate aggiustandone il genoma, è unda colpire per combattere ladel tumore alallaterapia. Inibendola, è possibile aumentare l'efficacia delle cure. E' la via indicata da un progetto di ricerca condotto all'Irccs 'Saverio de Bellis' di Castellana Grotte (Bari), specializzato in gastroenterologia. Lo studio, durato 5 anni e guidato dal genetista dell'università di Bari Cristiano Simone, è stato finanziato dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. I risultati sono stati pubblicati sul 'Journal of Experimental & Clinical Cancer Research'. E' noto che laterapia, ancora oggi uno dei trattamenti più efficaci per la cura dei pazienti oncologici - ricordano dall'istituto pugliese - agisce danneggiando il Dna sia delle cellule tumorali che di quelle sane, causandone la morte.