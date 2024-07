Temptation Island seconda puntata | le anticipazioni e la possibile squalifica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cosa succederà nelladi, in onda questa sera su Canale 5 dalle 21.20? Dopo la serata inaugurale di giovedì 27 giugno sono rimasti aperti diversi interrogativi. Anzitutto, va sottolineato che i protagonisti principali sono stati soltanto due e quindi nellain onda oggi, giovedì 4 luglio, i riflettori saranno puntati anche su altri fidanzati e fidanzate. Ma prima andrà risolto l'enigma ereditato dalla prima: Lino si presenterà al falò di confronto richiesto per ben due volte dalla fidanzata Alessia? Un altro interrogativo riguarda il destino di Jenny e Tony, una delle coppie portatrici del maggior tasso di trash all'interno di questa edizione. Da giorni si vocifera di unanei loro confronti, perché avrebbero "preso in giro la redazione" del reality show condotto da Filippo Bisciglia.