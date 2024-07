Tabellone da sfruttare per Musetti a Wimbledon | senza Rublev e Tsitsipas cambia tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Neldi singolare maschile dell’edizione 2024 di, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, sull’erba outdoor britannica, l’azzurro Lorenzo, numero 25 del seeding, è approdato al terzo turno dopo aver vinto quest’oggi il derby contro l’altro azzurro Luciano Darderi. Si apre ora una bella strada per l’italiano, che nel terzo turno giocherà contro l’argentino Francisco Comesana, giustiziere al primo turno della testa di serie numero 6, il russo Andrey, ed al secondo dell’australiano Adam Walton. In caso di passaggio agli ottavi poi, l’azzurro, ancora una volta non affronterà teste di serie: oggi è stato eliminato il numero 11 del seeding, l’ellenico Stefanos, battuto dal finlandese Emil Ruusuvuori, mentre lo statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 20, era stato sconfitto all’esordio dal lucky loser francese Giovanni Mpetshi Perricard, che affronterà il finlandese sabato.